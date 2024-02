In auto a passo d’uomo Incidenti | cantieri e sosta selvaggia Una giornata di caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quella di ieri è stata davvero unanera per il traffico. La città è stata paralizzata in più punti, per la rabbia di chi si è ritrovato a passare troppo tempo in fila, soprattutto in mattinata. Un inizio molto in salita, innanzitutto a causa dell’incidente che si è verificato attorno alle 8 sulla Firenze-mare tra lo svincolo per l’A1 e l’uscita al casello Prato Est in direzione Pisa, che ha creato lunghe code e costretto tantimobilisti ad uscire al casello per utilizzare la declassata, rallentando di conseguenza ulteriormente la circolazione in tutta la zona est della città, peraltro tutt’altro che fluida a quell’ora già in situazioni normali. Traffico congestionato causa lavori anche fra lo svincolo Prato ovest e l’A1 in direzione Firenze. Grossi problemi si sono registrati pure su viale della Repubblica e su viale Montegrappa a ...