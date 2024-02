In anteprima il video "Loophole" dei Fik y las Flores Molestas

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (askanews) - Inil", il nuovo singolo della band Fik y las. "" è un brano scritto da Fik durante la pandemia del Covid-19 e parla di giustizia sociale, di un carnevale che ritorna e permane come simbolo dell'autodeterminazione dei propri corpi, di ecologia, di odio e di pregiudizio, ed altri temi sociali, con accenni al dadaismo. La canzone nasce come brano strumentale senza voce, proprio come è stato per "Stranger". Il giro armonico della strofa suona un po' jazzy, poiché contiene la progressione base della musica jazz. Suona jazzy perché gli accordi sono ricchi di estensioni. Questa progressione è nata utilizzando una loopstation RC-20 nel periodo in cui Fik lavorava anche come artista di strada a Berlino. La base ...