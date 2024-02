In Abruzzo arriva il NUE | cosa cambia per cittadini e FFOO

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Oggi, con la presenza del Ministro dell’Interno Piantedosi, si inaugurail NUE112a L’Aquila, la centrale unica di risposta per le emergenze che unificherà le richieste d’intervento che giungono ai numeri di emergenza 112-113-1530-115-118, fino ad oggi divise tra le(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera), Vigili del Fuoco e il Soccorso Sanitario. Una rivoluzione cosiddetta “laica” che permetterà uno screening iniziale delle richieste per veicolare unicamente le reali emergenze alle centrali operative delle diverse istituzioni coinvolte. “Sono molto contento per i nuovi posti di lavoro creati che permetteranno a 40 famiglie di avere fiducia nel futuro” ci dice Roberto Di Stefano, sindacalista dei Carabinieri, “ma viene da domandarci come mai tutta questa tecnologia utilizzata dal NUE112 per l’identificazione e il rintraccio ...

In Conferenza Stato Regioni il riparto dei fondi 20/21/22 per l’assistenza ai lavoratori extracomunitari irregolari. In arrivo 300 mln per il Ssn: All’ordine del giorno anche l’Intesa sull’Accordo di programma integrativo con la Regione Abruzzo, per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20. Sul piatto circa 51 milioni di euro per ... quotidianosanita

“Un compagno di nome Enrico”: fa tappa a Giulianova la docufiction su Berlinguer: Significativi i contributi per la sua realizzazione, che sono arrivati dall’Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico; da History Lab; da Rai Teche; da Rai Abruzzo. Il lavoro è frutto ... ekuonews

UCRAINA A 2 ANNI DA INVASIONE RUSSA: 10.000 CIVILI MORTI, 6,5 MILIONI PROFUGHI, 468 MILIARDI DANNI: L’AQUILA – A quasi due anni dall’inizio dell’invasione della Russia, il 24 febbraio del 2022, l’Ucraina piange più di 10.300 civili uccisi, secondo i dati elaborati dalle Nazioni Unite. I danni ... abruzzoweb