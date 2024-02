In 5 anni denunciati 65mila infortuni | la Bergamasca maglia nera nel 2023

Infortuni sul laboro, Bergamasca maglia nera nel 2023

Razzie nelle scuole e nei nidi dell’Empolese : denunciati sei ragazzini. Danni per 25mila euro - Empoli (Firenze), 1 febbraio 2024 – Hanno vandalizzato e depredato scuole e nidi di Empoli. Ma adesso per fortuna un gruppo di giovanissimi è stato preso e denunciato. ... (lanazione)

Rompono il naso a un ragazzino di 12 anni con calci e pugni : denunciati un 15enne e un 14enne - Un 14enne e un 15enne sono stati denunciati per lesioni aggravate. I due avrebbero picchiato e rotto il naso a un 12enne a Bubbiano (Milano) al culmine di una lite per ... (fanpage)

Rubano tubature dell’acquedotto di Castelmola, tre denunciati: Pertanto, i tubi sono stati restituiti a personale dell’amministrazione comunale ed i tre individui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Messina ed ora dovranno rispondere del reato ... tempostretto

Sparatoria di Lerici, esami sulle ferite: “Utili per capire la dinamica dell’agguato”: Ricordiamo: Damiano Libri, 27 anni, imprenditore nel settore della nautica oggi agli ... Vivevo nel terrore, non l’ho mai denunciati per paura». Nello stesso interrogatorio Libri racconta anche del ... ilsecoloxix

Modena, rapinano un 14enne: denunciati quattro minorenni: Un utente anonimo aveva trasmesso un video, acquisito sui social, relativo ad un’aggressione con rapina di uno zainetto ... lapressa