Imec | la strada che l’Italia deve imboccare Scrive Rizzi Ecfr

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un mese dopo l’annuncio al G20 di Delhi, l’ambizioso progetto del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa () sembrava essere stato bloccato fino a data da destinarsi a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e dell’invasione israeliana di Gaza. Da un lato, il riaccendersi delle ostilità e il grande numero di vittime civili palestinesi ha comportato una brusca frenata nel processo di possibile normalizzazione tra Tel-Aviv e Riyadh – normalizzazione forse non legalmente necessaria per lo sviluppo del progetto, ma sicuramente fondamentale per dargli un chiaro mandato politico. Dall’altro, il conflitto in corso ha mostrato con chiarezza come qualunque costruzione di infrastrutture non possa prescindere dall’affrontare le questioni regionali di sicurezza. Tuttavia, proprio un’altra serie di attacchi legata a quanto succede a Gaza sta dimostrando ...