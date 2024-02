Imbarazzo alla Camera per le parole della deputata Piccolotti | “Mi sono alzata alle 6 | 00” La replica velenosa | “Pagati per farlo” VIDEO

Gelo e irritazione: il Pd sprofonda nell'imbarazzo per l'insulto di De Luca a Meloni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Questa mattinaè scoppiato un piccolo caso quando Elisabettadi Sinistra Italiana nel gruppoanza Verdi e Sinistra, ha annunciato di essersi svegliata6:00 del mattino per essere puntuale in aula8:00 e svolgere il suo lavoro. Le suehanno suscitato molto scalpore soprattutto tra la maggioranza e il tutto è nato per un errore burocratico commesso dal sottosegretario Andrea Ostellari. Le: “Misvegliata6:00” Ricostruiamo meglio cosa è successo per capire come è nato questo caso.è stato dato ...