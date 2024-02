Il Volo sta per sciogliersi dopo 15 anni? Il rumor su Piero Balone

Persona in difficoltà: elicottero in volo: sul posto inviata la squadra del distaccamento di Ales con il supporto dell’elicottero VVF “Drago 144” del reparto Volo regionale. Alle 15:30 circe la persona è stata individuata e portata a bordo ... olbia

Comandante di aerei e paracadutista. Chi era Alessandro Fiorito, l’uomo morto dopo il lancio con la tuta alare: Alessandro Fiorito amava volare. Lo aveva fatto centinaia, forse migliaia di volte, durante la sua carriera da pilota. Ma il suo ultimo volo, con la tuta alare, gli è stato fatale. È morto dopo uno ... milano.repubblica

Grande Fratello, acceso scontro in diretta tra Alessio Falsone e Simona Tagli: "È stata una cosa di pessimo gusto" (VIDEO): Volano accuse e offese in diretta al Grande Fratello tra i due ... Io sono qui come donna e ognuno può pensare quel che vuole di me in questo gioco, ma quando si offende una madre si sta offendendo ... comingsoon