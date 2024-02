Il test antigenico che fa scoprire i tumori in venti minuti | «Ci siamo quasi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Unper. Con un costo di 50 euro. E un dispositivo che in unana difornisce un responso. È il progetto ideato dai ricercatori dell’Università di Bari Luisa Torsi, Eleonora Macchia e Gaetano Scamarcio e di quella di Brescia (Fabrizio Torricelli). Si attende la a validazione di Simot, nella Ginecologia oncologica dell’Istitutodi Bari. Ma Torsi ne parla all’edizione barese di Repubblica: «Lo stiamo studiando dal 2016: un dispositivo– penalper il Covid – che per ha le stesse prestazioni di un molecolare, cioè ha la stessa sensibilità e affidabilità. Lo abbiamo provato sul Covid, per l’appunto, sulla Xylella e anche sul tumore del pancreas, in ...