Il teatro come forma di riscatto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Nella provincia di Arezzo i dati evidenziano fra gli adolescenti un numero crescente di casi di disagio, sia per quantità che per gravità – spiega la dottoressa Giaccherini direttrice della Psicologia di Arezzo – un fenomeno che si sta sempre più aggravando e al quale dobbiamo dare risposte". Per farlo parte domani ed è rivolto ai giovani fra i 14 e i 20 anni il laboratorio teatrale "Le Città invisibili". "Creare un crocevia di relazioni, uno spazio per l’incontro e per le idee – continua Giaccherini – è quello che intendiamo realizzare con il progetto "Le città invisibili", messo a punto da Asl Toscana Sud Est e attuato con Cooperativa sociale Progetto 5 e Libera Accademia del. Fondamentale è anche la collaborazione del liceo artistico che mette a disposizione locali e personale. Il dottor Giampaolo Di Piazza, Responsabile Unità Funzionale Salute Mentale ...