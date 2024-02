Il Rennes batte il Milan 3-2 | ma a fare festa sono i rossoneri che volano agli ottavi

Europa League: Rennes-Milan 3-2. Rossoneri agli Ottavi di finale - Calcio - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I francesi battono 3-2 gli uomini di Pioli ma ad avanzare è proprio ilin forza del 3-0 dell’andata (6-3 il totale). Sugli scudi Bourigeaud che realizza una tripletta, Leao segna ma non esulta. Jovic ancora croce e delizia

Europa League: Rennes-Milan 3-2. Rossoneri agli Ottavi di finale: Al 68' RENNES-Milan 3-2 - Gol ancora su rigore - assegnato dopo il Var - di Bourigeaud. Per lui una tripletta questa sera Al 58' Rennes-MILAN 2-2 - Rete di Rafael Leao. Il portoghese parte palla al ... ansa

