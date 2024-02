Il rapporto col reale dopato dall' artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Geremia, ho avuto anch’io una visione. Una visione orribile: ho visto dei giovani indossare un visore e agitare le mani nel vuoto. Cosa appare sullo schermo interno di questa ennesima diavoleria della Mela Morsicata? “Visioni di cose vane e insulse” come quelle dei falsi profeti di cui parli nel libro delle Lamentazioni? “Lusinghe e illusioni”? Già gli smartphone hanno fatto calare il quoziente intellettivo, questo spaventoso occhialone digitale, se prende piede, lo farà crollare. Mi sembra ovvio: come può funzionare ilcolse viene costantemente mediato, e, se hai uno schermo bloccato davanti agli occhi anche mentre cammini, mentre guidi? Non c’è bisogno di essere profeti, né particolarmente pessimisti, per prevedere un ulteriore degrado delle facoltà manuali, ...