Il pugno al cuore | come funziona la tecnica del Kgb che potrebbe aver ucciso Navalny

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Biden insulta Putin : «Pazzo figlio di p...». Times : «Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore» - Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Il Nyt: «Centinaia di soldati ucraini uccisi o catturati ad Avdiivka» (corriere)

Morte con un pugno al cuore - come funziona la tecnica del Kgb usata per uccidere Navalny - Un pugno al cuore. Così, secondo il Times che cita Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net, sarebbe morto il leader dell?opposizione russa ... (ilmessaggero)