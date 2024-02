Il problema geopolitico delle gaffes di Biden

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Volano parole grosse. Joe, durante un evento elettorale di raccolta fondi a San Francisco mercoledì, ha definito Vladimir Putin un “pazzo figlio di puttana”. Non è d’altronde la prima volta che l’attuale presidente americano si esprime in questo modo. A gennaio 2022 bollò il corrispondente di Fox News, Peter Doocy, come uno “stupido figlio di puttana”, salvo poi scusarsi. Era inoltre il 2018 quandoraccontò di aver usato nel 2015, da vicepresidente degli Stati Uniti, l’espressione “figlio di puttana” durante un concitato colloquio con l’allora capo di Stato ucraino, Petro Poroshenko. “Me ne andrò di qui tra sei ore. Se il procuratore non viene licenziato, non riceverai i soldi.' Ebbene, figlio di puttana, è stato licenziato”, disse, riferendosi alle sue pressioni su Poroshenko, per far silurare l’allora procuratore ...