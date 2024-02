Il presidente dei Matrimonialisti: "Fedez-Ferragni? Crisi matrimonio oggi è trasversale"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Gassani: "Iindubbiamente il divorzio dei Ferragnez potrebbe essere quello dell'anno, la coppia ha avuto grande successo insieme, presi singolarmente potrebbero valere meno sul piano mediatico" "Le coppie famose in difficoltà sono in forte aumento. Dai capi di Stato agli ultimi dei cittadini, ladelcome si osserva èe spesso nei casi

Le emozionanti parole di Andrea Giambruno su Giorgia Meloni, sua ex compagna Leggi tutto Andrea Giambruno: “Per me Giorgia Meloni è fantastica” su Donne ... (donnemagazine)

Kate Middleton non c’era, ieri sera , alla consegna dei premi Bafta a Londra . Come anticipato alla sua uscita dalla clinica dove il mese scorso si è sottoposta ... (iodonna)

Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 La realizzazione della strada Cisterna-Valmontone , un progetto viario di cruciale importanza per il Lazio, sembra finalmente ... (dayitalianews)

L'architettura per la felicità, parte 'Building-Happiness': anche attraverso la promozione del benessere dei cittadini. Con questa iniziativa - spiega Gabriella Gedda, presidente della Fondazione per l'Architettura di Torino - vogliamo sensibilizzare la ... ansa

Anci, battaglia su terzo mandato per Comuni non finisce qui: rimasti con il limite dei due mandati, cioè quelli dei Comuni sopra i 15mila abitanti". Per il presidente Anci "la permanenza del limite solo sopra la soglia dei 15mila abitanti è irragionevole e crea ... ansa

Smog, in Italia 80mila morti l’anno a causa dell’inquinamento: Inquinamento: un killer silenzioso per il cuore e i polmoni Le polveri sottili e gli ossidi di azoto sono nemici silenziosi del nostro cuore e dei nostri polmoni. Lo afferma il presidente della ... quifinanza