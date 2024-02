Il premio Nobel Yunus collegato dal Bangladesh. “Contribuiamo a un futuro a tre zeri”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 - Grande entusiasmo e partecipazione per l’incontro della Fondazione, che ha vistoin video direttamente dalil banchiereper la pace nel 2006, oggi sempre più perseguitato politicamente e giudiziariamente nel proprio Paese. “Sono contento di vedere così tante persone insieme a Bologna - sottolineadal maxischermo, davanti a dozzine di presenti -. È un tempo difficile per me nel mio Paese, ma non bisogna mollare e continuare a fare quello che amiamo con determinazione. Ci sono tanti incontri nel mondo in questo momento legati al social business nei nostri centri e questo è positivo. Per me è un grande piacere continuare a parlare di queste tematiche e a discutere insieme per creare un...