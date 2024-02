’Il più veloce di Modena’ Ecco i vincitori 2010-2011

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torna un appuntamento caratteristico ideato per la prima volta ben 36 anni fa dal vice presidente della Fratellanza Gianni Ferraguti. Gli studenti delle scuole medie si sfidano sui 60 metri piani nell’impianto di via Piazza per trovare "La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena 2024". Partecipano oltre 600 ragazzi del secondo e terzo anno per le medie inferiori e del primo biennio delle superiori. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Modena, la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio VIII-Amb.Territoriale di Modena. Sono tanti i talenti scoperti grazie a questo evento (tra tutti la nazionale Raphaela Lukudo). Non mancano, oltre agli atleti che abitualmente si sfidano in pista, i protagonisti più scattanti di altri sport, come calcio o basket. Gianni Ferraguti così presenta questa kermesse: "I momenti più belli ...