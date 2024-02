Il patto tra Scotte e Asl L’Area vasta diventa la filosofia operativa | Strategie sartoriali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Toscana Sud è stata la prima areaad avviare e renderela programmazione integrata fra le due Aziende sanitarie presenti, Asl Sud Est e Azienda ospedaliero universitaria senese. Un anno fa, il 20 gennaio 2023, in un Santa Maria della Scala gremito di professionisti, i vertici delle aziende – alla presenza di Estar e della Regione - firmavano e presentavano il documento di programmazione integrata delSudest, ovvero la messa ‘a rete’ del sistema sanitario, che parte sul territorio dai bisogni della gente, soddisfatti poi dagli specialisti in distretti sanitari e ospedali. In estrema sintesi il Piano vede la collaborazione e scambievole messa a disposizione di professionisti frae Asl nell’attività clinico-assistenziale, ma anche in ambito formativo, in modo da ...