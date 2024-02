Il Parlamento europeo intitola la sala lettura a Victoria Amelina

Orientare la visione dell’UE in favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In vista delle delle elezioni del Parlamento europeo di giugno, l’Unicef pubblica un ... (iodonna)

Il Parlamento di Tirana ha approvato il Protocollo Italia-Albania sui migranti: Tirana, 22 feb. (askanews) – Il Parlamento albanese, con 77 sì su 140 votanti ... sul territorio di un Paese che non fa parte dell’Unione Europea (UE) ma aspira a diventarne membro. Saranno sotto ... askanews

"TOGETHER - Europa2024", guarda l'ottava puntata: L'approfondimento, realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo, è andato in onda giovedì 22 FEBBRAIO. Ospiti dell'appuntamento: Pietro Bartolo, europarlamentare S&D; Giuseppe Milazzo, ... tgcom24.mediaset

Romania, la coalizione di governo sovrappone le elezioni locali alle europee: I partiti hanno anche trovato un'intesa per un'alleanza e per presentare liste comuni nelle elezioni del parlamento europeo. L'annuncio di Ciolacu in conferenza stampa con Ciuca Il primo ministro ... it.euronews