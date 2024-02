Il parlamento albanese approva l’accordo sui migranti con l’Italia

Migranti, Parlamento Albania approva l'accordo con Italia - Ultima ora - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 22 febbraio ilhato un controverso accordo suicon, aprendo la strada alla costruzione in Albania di due centri per la gestione deisoccorsi in acque italiane. Leggi