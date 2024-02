Il nuovo codice della strada | patente sospesa fino a 15 giorni per chi usa il cellulare alla guida

Nuovo codice degli appalti : articoli - guide e Webinar. Aggiornato con : “I contratti di affidamento in concessione di servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici” - Il 31 marzo 2023, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77, è stato pubblicato il tanto atteso decreto legislativo n. 36/2023, noto come “ codice dei contratti pubblici”. Questo ... (orizzontescuola)

Con il nuovo Codice della Strada via libera ai guardrail "salva-motociclisti" con terza banda gialla - Il guardrail "salva-motociclisti" integra una terza banda ai piedi del guardrail, per evitare che il motociclista sbatta contro paletti e lamiere del dispositivo in ... (dday)