Il nostro primo cittadino può contare su di noi La sosterremo e saremo sempre al suo fianco

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Il giorno delle elezioni si respirava un’atmosfera di trepidazione. Le insegnanti referenti del progetto avevano allestito i seggi. Alcuni alunni sono stati nominati scrutatori e segretari verbalizzanti, gli elettori entravano in ordine nel seggio, dichiaravano il nome, firmavano e poi esprimevano il voto, in forma segreta, su due schede: una per il sindaco e una per il consigliere". Gessica Bardhi, Giulia Gatti, Tea Pasqualini 2ªD "Dopo la votazione sono iniziate le operazioni di scrutinio. I risultati sono stati resi noti il giorno dopo, noi della 2ªC abbiamo esultato perché il sindaco è la nostra compagna di classe". Asia Gigli e Chanel Tomas 2ªC "Nell’aula consiliare del Comune si è svolta la cerimonia di insediamento. Alla presenza del sindaco Mauro Sclavi e del Presidente del consiglio Alessandro Massi Gentiloni Silverj si è riunito il consiglio comunale dei ragazzi". Aleandro ...