Il nodo sicurezza Dalla riflessione ai consigli pratici | Come difendersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una serata conviviale segnata da un tema di vitale importanza, affatto banale, in considerazione dei riflessi diretti sul benessere della comunità. L’evento interclub che è andato in scena nei giorni scorsi a Villa Sonnino – organizzato dal Lions club Empoli con gli amici del Rotary club Empoli – ha messo al centro del dibattito, infatti, lasul territorio. Il confronto, complesso e a tratti particolarmente vivace, è partito da un’ampialegata all’analisi dei fatti che toccano le nostre città per arrivare alla diffusione di, utili alla difesa e all’autodifesa. Relatori d’eccezione, il tenente colonnello Daniele Riva, comandante della Compagnia dei carabinieri di Empoli; il dottor Danilo Di Stefano, del Commissariato di Empoli; e il dottor Massimo Luschi, comandante della ...