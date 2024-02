Il neoliberismo di oggi si rifà ad Adam Smith Ma molti punti della sua teoria sono travisati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Stefano De Fazi Nonostante se ne parli molto poco nell’attuale dibattito politico, dagli anni Ottanta in tutto l’Occidente è emersa prepotentemente laeconomia neoliberista. Tra gli effetti concreti che ha prodotto in Italia, evidenziamo un abbassamento drastico delle aliquote fiscali per i redditi più alti, per i redditi da capitale e per le successioni. Alcune privatizzazioni disastrose, che hanno portato tra gli altri ai casi emblematici di Autostrade per l’Italia e dell’Ilva. E ancora il dilagare di contratti atipici e il depotenziamentocontrattazione collettiva che hanno reso il mercato del lavoro più “flessibile”, al costo sociale di aver portato milioni di lavoratori in condizioni di povertà. Tra i principali fondatori di questa ideologia è spesso annoverato, considerato come il ...