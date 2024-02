Il Napoli pareggia col Barcellona | la monaca tifosa Rosa Lupoli sorride | “Ce simme arricriat”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il pareggio delper 1-1 contro ilnella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League restituisce il sorriso ai tifosi, a partire dadel convento di clausura delle ‘Trentatré’ e fedelissima azzurra. Sabato scorso, dopo il pareggio col Genoa che ha portato all’esonero di Mazzarri, si era spazientita (“che squadra da incubo”’, era sbottata), ma l’1-1 siglato da Osimhen contro i blaugrana regala un barlume di speranza. E suor, sempre via social, commenta: ”Finalmente una partita giocata senza paura faccia a faccia con il grande.. bello vedere l’assedio sotto la porta di una squadra che gioca sempre in attacco. Almeno per stasera Bentornatocampione”. La soddisfazione non può che ...