“Il Napoli faceva tenerezza”, il quotidiano spagnolo distrugge gli azzurri: critica durissima

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La prestazione deldi Calzona contro il Barcellona non è stata premiata in Spagna. Critiche pesantissime agli. L’1-1 maturato al termine dei primi 90? degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona consente aldi giocarsi la qualificazione al ritorno in terra catalana. In vista del ritorno, poi, Calzona avrà molto più tempo a disposizione per preparare la sfida contro la corazzata di Xavi. In vista del delicato impegno di ieri sera, invece, il nuovo tecnico delha avuto a disposizione solo un allenamento e mezzo. Gli, forse motivati dal nuovo arrivo in panchina, hanno dimostrato sicuramente uno spirito diverse rispetto alle ultime uscite. Questo è piaciuto anche a Calzona che però ha rimproverato i suoi ragazzi per il disordine messo in ...