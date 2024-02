Il Napoli c' è | pari col Barcellona | Osimhen è tornato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilè ancora vivo. In Champions conquista un pareggio che lascia aperto il discorso qualificazione a. Un 1-1 che rilancia le ambizioni europee dei partenopei in una stagione davvero difficile per tanti motivi. Il recente esonero di Mazzarri e l'arrivo di Calzona ha di fatto cambiato un po' il volto alla squadra che ha mostrato grinta contro i blaugrana. Ad aprire le danze però è stato il. Dopo un primo tempo in pressing che si chiude sullo 0-0 di fatto al 60' i balugrana passano. Rete di Robert Lewandowski. La punta riceve in area da Pedri, si libera di Di Lorenzo e calcia sul primo palo dove Meret non puó arrivare. Ilperò non si disunisce, come dice Sorrentino, e mette sotto il. Imperioso il ritorno diche si prende la scena e ...