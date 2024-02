Il ministro Calderoli | «Il limite dei due mandati per i governatori? Allora anche per i parlamentari»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) «Decidono i gruppicosa fare. Ma la nostra è una posizione politica e resta tale: se deve esserci una scelta democratica non può esserci. Oppure facciamo come i 5Stelle». Lo dice oggi Robertoleghista degli affari regionali, in merito al terzo mandato per i, in un’intervista a Repubblica. Nella quale chiarisce che a questo punto si tratterebbe di estendere ildi dueal massimoaie a qualsiasi carica politica: «Io ovviamente non sono d’accordo, ma a quel punto è più coerente. È unautolesionista, è evidente. Quando con il tempo alcuni grillini erano diventati bravi, li hannoa fare i posteggiatori». Il ...

