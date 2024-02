Il Milan inserisce Klopp nella lista degli allenatori per il post Pioli Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildei desideri per il) Stasera ildisfiderà il Rennes a casa loro. A San Siro i rossoneri hanno vinto per 3-0, garantendosi quasi certamente la qualificazione agli ottavi dell’Europa league. La pesanta sconfitta subita contro il Monza (4-2) ha riacceso le voci sul futuro in bilico diin bilico,si aggiunge alladelscrive:, futuro appeso all’Europa League. Senza semifinale di Europa League, si rischieranno infatti minori introiti per circa 30 milioni. Ma con qualche cessione illustre ...