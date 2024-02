Il Maurizio Costanzo Show era Instagram ben prima di Instagram

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) «era diventato l’uomo più buono del mondo, e ci abbiamo creduto tutti». Me l’ha detto una persona che era al Parioli (che ora si chiama Teatro Parioli) quando hanno registrato la serata in memoria di, andata in onda martedì su Canale 5. Una serata che ha dimostrato che da, e dagli scettici «stàmo a fa’ ’r santino» bofonchiati in occasioni analoghe, la tv italiana ha preso tutto senza imparare niente, o almeno non a fare ritratti che risultino interessanti perché hanno anche ombre. Chi mi ha detto «ci abbiamo creduto tutti» me l’ha detto in risposta alla mia incredulità per le reazioni alla lettera di Luciana Littizzetto, che era innocua e popolare come tutte le cose di Luciana Littizzetto, ma di sicuro non era il monologo di Debra Winger in “Voglia di ...