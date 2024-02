Il giallo del pilota disertore ucciso in Spagna. “Killer di Mosca”. I misteri e l'errore di Kuzminov

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – La pista seguita è quella russa. I servizi spagnoli di intelligence non hanno dubbi che ci sia la lunga mano del Cremlino dietro l'assassinio a Villajoyosa (Alicante) di Maxim, l'ufficiale russoche passò ad agosto le linee ucraine sul suo elicottero da combattimento Mi8 e danno per certo che il crimine sia stato commesso dagiunti dall'estero. epa11167281 FILE Russian pilot Maksymspeaks to journalists during a press conference on special operation 'Synytsia' (Tit) of the Ukrainian intelligence service to hijack a Russian military helicopter, in Kyiv, 05 September 2023, afterlanded a Russian military helicopter Mi-8 in Poltava on Ukrainian territory on August 9, 2023 (reissued 20 February 2024). The Russian helicopter pilot who ...