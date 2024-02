Il Financial Times lancia la bomba sul Pnrr: Non porta crescita in futuro

Il Financial Times sull'effetto Pnrr. "Non porta nessuna crescita futura" (Di giovedì 22 febbraio 2024) Per l'Italia arrivano brutte notizie. Un report del Financial Times gela il governo e spegne i sogni di gloria per una rinascita in termini economici del nostro Paese. Il quotidiano britannico è entrato nel dettaglio dell'ormai celebre Next Generation Eu, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) da cui discendono i Pnrr nazionali e che ha la durata di sei anni. "Secondo la Commissione — scrive il quotidiano della City — il rapporto tra investimenti pubblici e prodotto interno lordo è aumentato a livello aggregato dal 3% nel 2019 al 3,2% nel 2022". Tuttavia "sembra sempre meno probabile che venga raggiunto il secondo obiettivo: alimentare la crescita futura. L'attuazione del fondo è in ritardo: i disaccordi tra le capitali e Bruxelles sulle riforme hanno ritardato i pagamenti ...

