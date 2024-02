Il dovere di esserci Gli anziani ai giovani | Lo facciamo per il vostro futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arrivano in tanti, perchè il dolore e lo sconcerto non hanno età, professione, colore politico o ceto sociale. Quello che è accaduto al cantiere è una ferita che Firenze porterà con sè per sempre. E la piazza, semmai ce ne fosse stato bisogno, lo conferma. Per le vie di accesso al cantiere, già molte ore prima dell’inizio si notavano bandiere arrotolate e fazzoletti rossi al collo. Il traffico è fermo da via Forlanini al Ponte di Mezzo, oltrepassare il Terzolle in macchina era impensabile. Firenze ferita ha chiamato a raccolta chi ha la fortuna di essere vivo e ha ildi protestare per chi non può più farlo, per chi è morto di lavoro. Dal Manzoni fino all’incrocio con via Dei Marignolli e all’ex pastificio di via Mariti, un fiume di folla commossa. La presenza delle forze dell’ordine è massiccia, ma discreta. C’è un silenzio composto, una cupa mestizia che fa ...