Il delirio green in tv: deturpare monumenti “è arte”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ciò che è accaduto lunedì scorso durante L’Aria che tira, condotto da David Parenzo su La7, mancava al mio personale campionario di scemenze pseudo-ambientaliste. Discutendo sulla pesante multa di 20mila euro – sulla cui entità forse eccessiva si può discutere – che alcuni attivisti di Ultima generazione hanno ricevuto per aver attaccato manifesti sul vetro che protegge la “Venere di Botticelli”, custodita agli Uffizi, una loro collega, la docente di lettere Miriam Falco, ha tentato di sostenerne le ragioni con un argomento che, se fosse reale, rappresenterebbe l’ennesima dimostrazione di un mondo sempre più alla rovescia. Secondo costei, queste continue profanazioni delle nostre opere d’, che rappresentano un patrimonio inestimabile per l’intera umanità, avrebbero un valore artistico. E, sempre a suo dire, non lo avrebbe stabilito il soviet supremo degli ...