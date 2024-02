Il Corvo | la data d’uscita del remake sostituisce Ballerina

Il corvo, svelata la data d'uscita del reboot con Bill Skarsgård

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lo spin-off di John Wick,, è stato posticipato al 2025. Nello stesso periodo di uscita vedremo ilde Il. Il nuovo film dovrebbe infatti uscire questo giugno 2024. C’è stato un cambio di calendario per quanto riguarda le uscite dei film del catalogo di Lions Gate Entertainment. L’universo di John Wick è in continua espansione con una nuova serie tv spin-off di cui non sappiamo ancora nulla, ma per farlo ha bisogno di più tempo per prepararsi. Questo è quello che è successo a, il film spin-off con protagonista Ana De Armas. Inizialmente era previsto per il 7 giugno 2024, ma pare che invece questa sarà ladelde Il, film interpretato per la prima volta da Brandon Lee. ...