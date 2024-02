(Di giovedì 22 febbraio 2024), dal nostro inviato. Semplice: la grandesupera il grande freddo che si respira sul palco quando Giorgia Mel... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Governo, Meloni: centrodestra insieme per scelta non costrizione: Cagliari, 21 feb. (askanews ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al comizio a sostegno di Paolo Truzzu come candidato del centrodestra alla presidenza della ... quotidianodelsud

Il comizio di Cagliari. La paura sarda è più forte del gelo fra Meloni e Salvini: Sul palco dissimulano, ma si parlano appena cinque minuti senza trovare un’intesa sul terzo mandato. La premier contro gli inciuci: "La sinistra e le lobby puntavano sullo spread perché volevano l’inc ... ilfoglio

Oggi al voto l’emendamento sul terzo mandato. Sostenuto solo dai leghisti: Comizi prevedibili sin nelle pause a effetto ma tra le righe ... Inconfessate ma anche innegabili. Ieri a Cagliari i due diretti interessati, Meloni e Salvini, si sono rivolti la parola solo per ... ilmanifesto