Il Codacons fa scattare la diffida Ferragni senza contraddittorio da Fazio

Ferragni "senza contraddittorio" da Fazio. Il Codacons fa scattare la diffida

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Questa mattina Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino, ha lanciato sul web un'indiscrezione-bomba su Chiarae Fedez. Pare infatti che la storia della coppia più social d'Italia sia ormai conclusa. Poco dopo è stato fatto sapere che l'influencer sarà ospite di Fabio, domenica 3 marzo, a Che Tempo Che Fa, in onda sul canale Nove. L'annuncio è arrivato dai profili social del conduttore e del programma. Sulla notizia è intervenuto il, che si è detto pronto a chiedere il sequestro della trasmissione di informazione e di intrattenimento guidata dal giornalista, se non sarà annullata l'ospitata dell'imprenditrice digitale prevista per il prossimo 3 marzo. Per il, "appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte ...