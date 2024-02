Il caso Lefevere-Alaphilippe riporta nel ciclismo il vecchio pregiudizio sulle donne

LEFEVERE. «TROPPE FESTE, TROPPO ALCOL, TROPPA INFLUENZA DA MARION: ALAPHILIPPE DEVE VOLTARE ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Per oltre un secolo il grande spauracchio degli allenatori e direttori sportivi delera rappresentato dai piaceri amorosi. La regola era una sola: astinenza, il più possibile almeno. L’aveva colorita e resa celebre Eberardo Pavesi, prima pioniere del(e vincitore di un Giro d’Italia, quello del 1912 con la classifica generale a squadre), poi grande direttore sportivo (il più vincente della storia: 15 Giri d’Italia, 13 Giri di Lombardia, 8 Milano-Sanremo in ammiraglia) della Legnano, per tutti semplicemente l’Avocatt: “Ricurdeve che se vurì andà fort bisogna ciulà no”. Tra gli anni Novanta e i primi Duemila, la questione è stata finalmente analizzata scientificamente e il “ciulà no” si è di molto affievolito, tanto da non essere più considerato un problema per la quasi totalità dei direttori sportivi. Lehanno ...