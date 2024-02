Il cane di Biden ha assalito 24 agenti prima di essere portato via dalla Casa Bianca

(Di giovedì 22 febbraio 2024)divia, il pastore tedesco di Joe, Commander, hae morso almeno 24del Secret Service. È quanto emerge da nuovi documenti ottenuti, tramite Freedom of Information Act, e riportati oggiCnn, che danno un numero delle aggressioni...

Commander , il cane di Joe Biden , ha morso gli uomini del Secret Service in 24 occasioni . Questa l'ultima rivelazione sul pastore tedesco del presidente ... (ilgiornaleditalia)

Commander , il pastore tedesco di Joe Biden , avrebbe morso gli uomini del Secret Service in almeno 24 occasioni sia alla Casa Bianca che in altri luoghi. Lo ... (ilfattoquotidiano)

Il cane di Biden ha assalito 24 agenti prima di essere portato via dalla Casa Bianca: in molti casi gli agenti sono dovuti ricorrere a cure mediche a seguito dei morsi del cane. Gli incidenti non sono avvenuti solo alla Casa Bianca ma anche a Nantucket, la località balneare del ... today

Il cane di Biden ha morso il Secret Service in 24 casi: Nella storia degli Stati Uniti soltanto due commander-in-chief non hanno avuto 'pet', Donald Trump e James Polk, ma solo a Joe Biden pare siano toccati in sorte animali problematici. Il presidente e ... huffingtonpost

Museo del risparmio, da Rubens a Manet: 10 quadri che spiegano i principi dell'economia: Nella nuova sala ‘Ammirare’, la realtà virtuale anima dieci opere d’arte di musei nazionali e internazionali per illustrare i principi dell’economia ... corriere