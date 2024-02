Il calciatore Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo per stupro

Dani Alves - l'ex calciatore condannato a 4 anni e mezzo : ha violentato una ragazza in una discoteca di Barcellona - Quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale. È questa la condanna che Dani Alves, ex calciatore di Barcellona e Juventus, dovrà scontare per aver violentato ... (ilmessaggero)