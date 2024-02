Il battesimo finisce in rissa per uno sguardo di troppo | sei persone denunciate

Rissa al battesimo per uno sguardo, la cena della festa diventa un ring: ferito un invitato

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Ilè una festa in cui il neonato si purifica del peccato originale e può iniziare la sua vita puro e immacolato. Non erano però certo puri e immacolati alcuni invitati che, proprio durante il ricevimento per il, hanno dato via ad una vergognosache si è conclusa con ricoveri al pronto soccorso, denunce e l’intervento delle forze dell’ordine. “Cosa guardi?” Come ha riportato Il Messaggero sabato scorso in un ristorante ad Assisi, in Umbria, si stava svolgendo il ricevimento per un. Filava tutto liscio, quando i partecipanti hanno bevuto qualche bicchiere die hanno perso ogni contegno. Unodie qualche parola fuori posto avrebbero acceso un diverbio tra alcuni invitati, ...