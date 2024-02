Il Barcellona non troverà mai più un avversario così debole | il Napoli fa tenerezza Abc

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tra tutte le analisi – a senso unico – dei giornali spagnoli sul pareggio del, la più affilata è forse quella di Abc. Nel suo pezzo Salvador Sostres massacra il. In realtà lo usa per massacrare il, ma il senso è lo stesso. Scrive che ilè partito travolgendolo: “ilsembrava una bambola di pezza in balia del. La superiorità degli ospiti è stata totalecome è stata inquietante la loro incapacità di trasformarla in una vittoria”. “Il Barça – o qualunque altra squadra – nonmai un rivaleindifeso,simile a niente. Come un animale ferito in cerca di una carezza, era ...

