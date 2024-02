Il 92% degli studenti italiani orgoglioso di essere in Ue

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'88%14ennisi sente parte dell'Ue contro il dato medio europeo dell''81%, il 92% èche il proprio Paese sia un membro dell'Ue (il dato medio europeo è del 91%); il 74% si vede prima come cittadino europeo e poi del mondo (il dato europeo è del 78%), il 94% si sente parte dell'Europa (dato medio europeo 89%) e sempre il 94% èdi vivere in Europa, stessa percentuale a livello europeo. I dati arrivano dal report Iea Iccs. Ma è molto diminuita la percentualeche hanno completa fiducia nel governo nazionale: è del 53%, era il 57% nel 2016 e il 74% nel 2009.

