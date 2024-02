Ieri re Carlo III è volato a Londra per il suo primo impegno dalla diagnosi del cancro Forse per dimostrare a William che a comandare a corte è ancora lui

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I medici gli hanno imposto un periodo di riposo a Sandringham, mentre riceve cure per un tumore nonspecificato, maha deciso inaspettatamente di non limitarsi a una telefonata con il premier Rishi Sunak, per l’appuntamento settimanale del mercoledì in cui discutono gli affari di Stato. Il sovrano ha preferito salire su un elicottero e farsi portare a Buckingham Palace, dove l’incontro è avvenuto, invece, di persona. Tutto pera chi lo vuole ormai “in pensione”, che il regno di reIII non èfinito. ...