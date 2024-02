Identikit del cameriere | professione diventata un incubo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quando vado in giro, soprattutto quando sono solo, per lavoro, per aeroporti, stazioni dei treni, dei pullman, mentre mi sbatto da una parte all’altra di Roma in macchina, e mi fermo a prendere un caffè, un pezzo di pizza, un tramezzino, mi piace sempre, forse per spezzare il rumore bianco della solitudine, fare due chiacchiere con chi lavora, se non c’è troppa gente ovviamente, senza essere un ingombro, spesso dopo aver contemplato le vetrine con le piadine a sei euro, i sandwich a otto e novanta, i quadernoni degli ingredienti, i cartelli con scritto Cercasi personale che ci sono sempre più spesso, nei bar, nelle pizzerie, nei ristoranti, e magari chiedere che cosa offrono, che tipo di impegno occorrerebbe. Le confessioni di chi lavora Sei tu interessato? No una mia amica, oppure semplicemente dire all’aria: «Voi lavorate un sacco, eh». Ma non è nemmeno un modo per attaccare ...