Il gruppo spagnolo attivo nelle energie rinnovabili Iberdrola ha chiuso il 2023 con un utile netto record di 4,8 8 miliardi di euro Gli investimenti record realizzati pari a 11,38 miliardi di euro

(Di giovedì 22 febbraio 2024)stabilisce un nuovo record di(11,38di euro), con unnetto di 4,8di euro (+10,7%). L'Ebitda è di 14,42di euro, in crescita del 9%. Il gruppo ha registrato un aumento degli asset regolamentati di 42,21di euro (+8%) e una maggiore capacità di energia rinnovabile di 42.187 Mw. Lo rende noto il gruppo con un comunicato. Gli asset totali superano i 150di euro, ed il dividendo proposto è di 0,55 euro/azione, con un aumento del 10,8%. La generazione di cassa ha raggiunto 11,1di euro (+8%). Per il 2024 le prospettive sono di una crescita dell'netto del 5-7%. Le reti e l'eolico offshore sono i principali motori dell'investimento ...

Iberdrola, 11,38 miliardi di investimenti, 4,8 di utile: Iberdrola stabilisce un nuovo record di investimenti (11,38 miliardi di euro), con un utile netto di 4,8 miliardi di euro (+10,7%). L'Ebitda è di 14,42 miliardi di euro, in crescita del 9%. Il gruppo ... ansa

Imprese: Boeing annuncia sostituzione dirigenti dopo incidente Alaska Airlines: Washington, 22 feb 06:26 - (Agenzia Nova) - Il colosso aerospaziale statunitense Boeing ha annunciato la sostituzione di uno dei suoi principali dirigenti, a seguito ... agenzianova

Ucraina: Tajani, musica modo migliore per commemorare secondo anniversario invasione russa: Roma, 21 feb 19:49 - (Agenzia Nova) - Non c'è forza migliore e linguaggio più universale della musica per commemorare il secondo triste anniversario dell'invasione russa in Ucraina e del conseguente ... agenzianova