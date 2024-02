I tifosi del Feyenoord sono a Roma e davanti al Colosseo sfidano il divieto | “Oggi massacro”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Idel. In città attesi diversi ultras provenienti da Rotterdam nonostante ildi trasferta per il ritorno dei playoff di Europa League. Sui social pubblicano una foto al: "Oggi massacro".

Marcia indietro della Bundesliga : vincono i tifosi - Hanno vinto i tifosi , come non succedeva ormai da tempo: l’ingresso delle proprietà straniere nella Bundesliga sarà fermato dopo l’ennesima protesta inscenata dai ... (sport.quotidiano)

FOTOTIFO Palermo-Como 3-0, gli scatti ai tifosi al “Renzo Barbera” (GALLERY): Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Mediaeditors; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a [email protected] ... mediagol

Blog: Il nostro secondo derby brianzolo perduto!: onde poter raggiungere il prato del Meazza e duellare, per la prima volta in serie A, contro i Campioni d'Italia in un tifo scenografico che sarà sicuramente paragonabile a quello delle più celebri e ... vivoperlei.calciomercato

Cagliari Napoli, massima attenzione per i tifosi campani: settore ospiti blindatissimo: Cagliari Napoli, massima attenzione per i tifosi campani: settore ospiti blindatissimo, in vista del match di domenica pomeriggio Come riportato... Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di ... cagliarinews24