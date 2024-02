I romani africani in vendita nelle librerie | ennesimo mezzo di indottrinamento psicologico

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb – Non serve chissà quale storico esperto per sapere che inon fossero neri di carnagione. Eppure un libro qualsiasi, destinato all’infanzia, li spaccia come tali. Un libricino inalla Feltrinelli ma probabilmente anche altrove. La foto, che viene dal post sul profilo Facebook del presidente del Centro Machiavelli Daniele Scalea, è piuttosto evidente. Impero,neri e condizionamenti psicologici Dice bene Scalea quando afferma che, a prescindere da un’accuratezza storica palesemente inesistente, ciò su cui si punta è il “dato scontato”. La rappresentazione visiva, quindi immediata, di un aspetto che non esiste e che non è mai esistito. Per cosa? Per il solito tentativo di, in questo caso diremmo direttamente. La gente – ma soprattutto i ...