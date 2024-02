I primi 70 anni del Panathlon Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Morandi Nello Sport occorre mantenere sempre il fair-play (che tradotto significa gioco corretto) e insegnare l’etica per trasmettere valori morali e culturali come si prefigge ilquale strumento di formazione e crescita dei ragazzi e di tutte le persone che attraverso lo Sport possono far solidarizzare gli uomini, i popoli e le nazioni. Il(dal greco pan = tutto e athlon = gara, quindi sport) viene fondato a Venezia nel 1951 allo scopo di favorire l’amicizia tra tutti coloro che operano nella vita sportiva e dal 14 maggio 1960 diventa internazionale con la denominazioneInternational. IlClubè stato costituito l’11 febbraio 1954 dal marchese Luigi Ridolfi Vaj Da Verrazzano e da Arrigo Paganelli, Alfredo Conticini, Dante Berretti, Giorgio Murray, ...