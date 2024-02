I Paesi Baltici annunciano un’area di difesa comune | Grigore-Kalev Stoicescu a TPI | “Siamo pronti a difenderci dalla Russia”

della ferrovia militare ad alta velocità dalla Polonia ai Paesi ferrovia militare ad alta velocità dalla Polonia ai Paesi Baltici, ' da 150.000 a 300.000 uomini, ora, andati al governo, annunciano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I trecontro il pericolo russo. È stato annunciato, come sappiamo, il 20 gennaio scorso un piano dia Lettonia, Estonia e Lituania. Saranno create fortificazioni a ridosso delle frontiere, postazioni per missili Himars, trincee, bunker profondi per le riserve, ostacoli anticarro e campi minati. L’annuncio è stato dato a Riga – dopo due giorni di colloqui – in maniera congiunta dai ministri dellalettone Andris Spruds, da quello estone Hanno Pevkur e da quello della Lituania Arvydas Anusauskas. Abbiamo intervistato su questo tema, deputato del Parlamento estone, capo della Commissione. Sig., l’intesa si fonda al solido aiuto fornito dai ...

Polonia, confine hi-tech con la Bielorussia contro la guerra ibrida di Mosca: La Polonia vuole rafforzare la frontiera orientale con la Bielorussia, con nuove tecnologie e la cooperazione della Finlandia, dell'Estonia e degli altri Paesi baltici spaventati dagli attacchi non co ... it.euronews

In Lettonia, rifugio sicuro per i giornalisti di Radio Free Europe in fuga da Putin: In Lettonia, rifugio sicuro per i giornalisti di Radio Free Europe in fuga da Putin Riga, la capitale del Paese baltico, è la nuova casa per decine di giornalisti che hanno dovuto lasciare la Russia ... rainews

Chi sarà il prossimo segretario generale della Nato: la corsa dell’olandese Mark Rutte, appoggiato da Biden e altri 20 Paesi: Così come il ministro degli Esteri della Lettonia, Krisjanis Karins. Non è un caso che dai Paesi Baltici ci sia molto interesse per ricoprire il ruolo di guida della Nato, visto la riscoperta degli ... ilriformista