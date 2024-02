La mostra nella settimana varesina ha registrato numeri molto Un lavoro che " "come dicono gli organizzatori_ "vuole continuare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le statistiche sull'sono molto positive, come sottolineato dagli economisti e dai rappresentanti dell'amministrazione Biden. La crescita del PIL per il 2023 è stata del 2,6%, la disoccupazione rimane al livello più basso da decenni, al 3,7%, e l'inflazione è scesa al 3%. Tutto ciò

In Ue sarà ancora maggioranza Ursula. Cosa dicono i numeri - La torsione verso destra è evidente. In Europa le recenti affermazioni alle urne delle formazioni sovraniste – il caso di Wilders in Olanda è emblematico – segnano lo ... (formiche)

Influenza - cosa ci dicono i numeri sui casi in Italia - Che contagi e casi gravi rispecchiano le medie stagionali, dice l'Istituto superiore di sanità, che l' Influenza suina non c'entra. E che vaccinarsi è importante (wired)

I numeri dicono che l'economia americana cresce, ma la gente non ci crede: la precarietà e le percezioni politiche pesano più dei dati: Il divario è del 17% in Germani, del 14% in Francia, del 29% in Grecia. (La Difesa del Popolo) In Italia cresce il numero di occupati e, di pari passo, aumentano la consapevolezza e l’apprezzamento ... informazione